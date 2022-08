Geboortehuis van Johan Cruijff te huur: ‘Je trekt veel bekijks met deze woning’

Het huis waar Johan Cruijff in opgroeide, staat te huur. Hoewel het voor fans een uitgelezen kans is om in de voetsporen van de voetbalgrootheid te treden, moeten de nieuwe bewoners wel rekening houden met dagelijkse bekijks.

De benedenwoning aan de Akkerstraat 32 in Betondorp, waar voetballegende Johan Cruijff in zijn jeugd heeft gewoond. Voor 762 euro per maand kan een nieuwe huurder intrek nemen in de sociale huurwoning met achtertuin en twee slaapkamers.

Vaders met zonen, groepjes vriendinnen en zelfs bedrijfsuitjes: elke dag staan er mensen op de stoep aan de overkant van de straat, zegt de 27-jarige overbuurman Derre Kwee. Vanaf zijn bovenwoning in het Amsterdamse Betondorp heeft hij goed zicht op de woning aan de Akkerstraat 32 waar de ouders van Cruijff vroeger in de voorkamer een groentewinkel hadden. Het was volgens hem ‘een mooi toeval’ dat hij zo’n vijf jaar geleden in de wijk kon gaan wonen. Zelf zou hij ook best op nummer 32 willen wonen.

Dat een van ‘s werelds beste voetballers hier in de Akkerstraat is opgegroeid, is in de wijk in Amsterdam-Oost goed te merken. Op een grasveld iets verderop staat een bakstenen gedenkteken, alle parkeermeters hebben een foto van hem in Ajax-ten..

