Steeds meer gokverslaafden, maar op voetbalshirts staan gokbedrijven: ‘Dat is naïef’

In landen met een gereguleerd online kansspelbeleid groeit het aantal voetbalclubs met een gokbedrijf als shirtsponsor. Is het moreel wel verantwoord om met de naam van een gokinstelling op de borst te lopen?

Zeist

Sommigen beleven incidenteel een heerlijk avondje in het casino, anderen beschouwen het gokpaleis als een verwerpelijke vorm van geldverkwisting. Er is ook een groep die vaker achter de roulettetafel of gokautomaat plaats neemt. Problematisch wordt gokgedrag wanneer gokschulden oplopen tot tienduizenden euro’s of zelfs tonnen. Vijf procent van de spelers weet nauwelijks maat te houden.

Gokverslaving is een moeilijk te behandelen probleem en is opgenomen als diagnose in DSM V, oneerbiedig de psychiatriebijbel genoemd. In een tijd waarin het aantal gokverslaafden stijgt, plant de gokindustrie stevig haar tentakels in de voetbalwereld.

Voormalig profvoetballers als Andy van der Meyde, Wesley Sneijder en Sjaak Swart verschenen de af..

