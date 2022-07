Er wordt steeds meer geïnvesteerd in vrouwenvoetbal. Maar met meer geld, spelen er ineens ook nieuwe belangen

Binnen 43 minuten waren de kaartjes voor de EK-finale weg. Een kleine 90 duizend toeschouwers zullen eind juli op Wembley zien welk land de beste voetbalvrouwen van Europa heeft. Als de voetbalsters van Engeland en Oostenrijk woensdag het toernooi in Manchester openen is ook Old Trafford al stijf uitverkocht.

Vrouwenvoetbal ontwikkelt zich stormachtig, zo blijkt uit de cijfers van dit dertiende EK: het toernooi werd in 1984 voor het eerst gehouden. Vijf jaar geleden kwamen op het EK in Nederland 247.041 mensen af, dat was toen een record. Het toernooi in Engeland stevent af op meer dan een verdubbeling.

Dat de voetbaltempels in Manchester en Londen vol zitten, is de bekroning voor e..

