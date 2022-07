Onderhandse service: van provocatie naar tactisch wapen

Was het voorheen vooral een uiting van provocatie, tegenwoordig is de onderhandse service vooral een tactisch wapen. Steeds meer topspelers, zoals Kyrgios en Murray, bedienen zich van deze opslag.

Nick Kyrgios in actie op Wimbledon

Nick Kyrgios staat klaar om te serveren als hij een van zijn instrumenten uit zijn gereedschapskist haalt: de onderhandse service door zijn benen. Een golf van verwondering en gelach rolde dinsdag van de tribunes op Wimbledon, terwijl de bal met een boogje zijn weg richting het servicevak van tegenstander Paul Jubb aflegt.

Het is een van de meest omstreden slagen binnen het tennis. Maar de onderhandse service wint aan terrein nu steeds meer topspelers zich een paar meter achter de baseline ophouden om de snoeiharde opslagen te retourneren. Het heeft ervoor gezorgd dat de provocerende bal langzaam is veranderd in een tactisch wapen.

Bij Kyrgios (foto) behoort de onderhandse service al langer tot zijn vaste repertoire, al voelt het bij..

