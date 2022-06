Hoe atlete Femke Bol haar winst vierde met haar Oekraïense concurrent

Nederlandse atlete Femke Bol (22) en atlete Anna Ryzhykova (32) uit Oekraïne liepen vorige week twee wedstrijden 400 meter horden. Op atletiekbanen in Hengelo en Rome scheerden ze de baan rond met hun concurrenten. Bij elke wedstrijd eindigden ze in de top drie. Echt spannend liet Bol het niet worden: ze won beide keren met een dikke voorsprong. En het seizoen is pas net begonnen ...

winnende houding

Ryzhykova heeft al heel wat ervaring op dit onderdeel, Bol komt eigenlijk net kijken. Ze komt uit Amersfoort en was als tiener al een groot atletiektalent. Pas in 2019 ging ze serieus bezig met de 400 meter horden. Zo lijkt het niet: in 2020 won ze al haar races, in 2021 ook bijna alles. Bij de Olympische Spelen in Tokio vorig jaar won ze een bronzen medaille. Ryzhykova werd daar vijfde. Zou dus best kunnen dat het gezicht van Femke Bol je bekend voorkomt – en die winnende houding ook.

regen

De eerste wedstrijd was dicht bij huis bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo. Femke Bol werd eerste en Anna Ryzhykova tweede. Het regende, maar dat kon de toeschouwers niet tegenhouden. ‘Een vol stadion met dit weer zelfs, enorm leuk’, jubelde Bol na afloop bij de NOS-microfoon, nog amper bijgekomen van haar race. ‘Ben nog een beetje moe.’ Het geluid van de toeschouwers was zo enthousiast dat ze er bijna van schrok, zo vertelde ze lachend. Heel wat anders dan de stillere wedstrijden eerder in coronatijd. Bol was de enige Nederlander die won tijdens deze thuiswedstrijd en verbeterde haar eigen stadionrecord.

omhelzing

De wedstrijd in Rome later in de week was een Diamond League-wedstrijd: een jaarlijkse serie atletiekwedstrijden waar atleten uit allerlei landen het tegen elkaar opnemen. Elke wedstrijd zijn er punten te verdienen. Dit was de eerste wedstrijd van dit jaar. Femke Bol stak die eerste punten meteen in haar zak: ze was veruit de snelste op de 400 meter horden. Janieve Russell uit Jamaica werd tweede. Anna Ryzhykova werd dit keer derde. Op de foto zie je Bol en Ryzhykova elkaar omhelzen vlak na de finish.