Tom Dumoulin stopt na dit seizoen met wielrennen

‘Ik heb besloten dat 2022 mijn laatste jaar als wielrenner zal zijn’, schrijft de 31-jarige Dumoulin, die al eens een pauze van maanden inlaste. ‘De ploeg en ik gaan nu samen een plan maken om er nog een paar heel mooie, leuke en hopelijk heel succesvolle laatste maanden van te maken.’

Dumoulin won in 2017 de Giro d’Italia. Tweemaal won hij op de Olympische Spelen een zilveren medaille op de individuele tijdrit, in 2016 en in 2021.

