Op Rosmalen in vorm komen voor Wimbledon. ‘Dit toernooi was een gat in de markt’

Zaterdag gaat in Rosmalen de Libéma Open 2022 van start. Het grastoernooi wordt door veel tennissers aangegrepen om in vorm te komen voor Wimbledon.

Robin Haase in actie, vorig jaar, in de tweede ronde tegen de Chileen Cristian Garin.

Omdat ook verliezen vernietigend mooie beelden kan opleveren, gaan we terug naar zondagmiddag 6 juni 1991. Michiel Schapers, één van de toonaangevende Nederlandse tennissers op dat moment, krijgt twee matchpoints in de finale van het toernooi van Rosmalen. Aangezien Schapers nooit eerder een toernooi won, is er hem veel aan gelegen toe te slaan. Maar de Duitser Christian Saceanu geeft geen krimp, wint de match en dwingt de ontroostbare Schapers tot een haast kinderlijke huilbui. ‘Ik zal nooit meer de kans krijgen een ATP-toernooi te winnen!’, snottert Schapers voor de camera van de NOS, die de eindstrijd van de tweede editie van Rosmalen rechtstreeks uitzendt.

Marcel Hunze, sinds 1998 de toernooidirecteur, weet dat het toernooi in..

