Verlies Feyenoord, relletjes en weer rust in Rotterdam

Rotterdam was donderdag weer op orde na een onrustige nacht vanwege de verloren voetbalwedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma.

Rotterdam

De gemeentelijke dienst Stadsbeheer was tot tien uur ‘s ochtends in de weer om de stad op te ruimen. ‘Onze medewerkers zijn vooral bezig geweest met het opruimen van plastic bekertjes. Vooral bij het Stadhuisplein en De Kuip was het vies.’ Daar keken tienduizenden fans naar de Europese finale die de ploeg in de Albanese hoofdstad Tirana speelde. Feyenoord verloor met 1-0. De Rotterdamse ploeg speelde een goede wedstrijd, zeker de tweede helft, maar spits Cyriel Dessers kwam niet langs Roma-verdediger Chris Smalling en de Romeinen trokken aan het langste eind.

Na de wedstrijd braken opstootjes uit in het centrum en richtten relschoppers volgens de politie flinke vernielingen aan. Met behulp van de ME en ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .