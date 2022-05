Henk Groot (1938-2022): Van Ajax naar Feijenoord en terug

Voor een kwart miljoen gulden ging voetballer Henk Groot in 1963 van Ajax naar Feyenoord (toen nog Feijenoord). Dat was een recordbedrag in een tijd waarin transfers in Nederland nog bescheiden waren. De oud-international overleed woensdag op 84-jarige leeftijd.

Zaandam

Henk Groot brak na de oorlog door bij de voetbalclub in zijn geboorteplaats Zaandijk. Hij scoorde zoveel dat Stormvogels, een eerste divisieclub uit IJmuiden hem onder contract nam, samen met zijn zes jaar oudere broer Cees. Beide jongens speelden vanaf 1959 voor Ajax. Groot werd een van de meest scorende spitsen in Nederland. Groot vestigde een nog steeds ongeëvenaard record binnen Ajax door 41 doelpunten te maken in de competitie 1960/61. Groot wilde wel naar het Italiaanse Lanerossi Vicenza, dat tien tot 25 maal zoveel betaalde als Nederlandse clubs. Buiten zijn medeweten om verkocht Ajax hem in 1963 voor 250.000 gulden aan Feijenoord, toen een topbedrag. Drie jaar later was Groot voor anderhalf keer zoveel terug in M..

