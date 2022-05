Edgar Davids per direct assistent Van Gaal: ‘Ik ben niet alleen trots maar ook superenthousiast’

Edgar Davids is de nieuwe assistent-bondscoach van het Nederlands elftal. De 49-jarige oud-international vervangt per direct Henk Fräser, die na de zomer hoofdtrainer wordt bij FC Utrecht, en blijft aan tot en met de wereldkampioenschappen aan het einde van dit jaar.

Zeist

De keuze voor Davids is opvallend: als trainer gooide hij tot nu toe geen hoge ogen. Als speler-coach wist hij de Engelse derdeklasser Barnet FC in 2013 niet voor degradatie te behoeden. Ook na het behalen van zijn trainersdiploma was hij weinig succesvol als assistent bij eerstedivisionist Telstar en hoofdcoach bij het Portugese Olhanense. Bij die laatste club werd hij in juli 2021 ontslagen.

verstandhouding

Zijn goede verstandhouding met bondscoach Louis van Gaal lijkt doorslaggevend te zijn geweest. ‘Ik ben verheugd dat Edgar Davids onze technische staf komt versterken’, vertelde Van Gaal, die de oud-Ajacied zelf had gevraagd.

‘Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze ..

