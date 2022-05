Verrassend Feyenoord moest van heel ver komen

Feyenoord begon tien maanden terug, tegen het onbekende FC Drita, aan een Europese campagne die alleen maar kon mislukken. In de tussentijd is er veel veranderd. Voor coach Arne Slot, voor de spelers. Nu ze in de finale staan, willen ze de Conference League winnen ook.

Rotterdam

In een poging uiting te geven aan zijn gevoelens typte Feyenoord-middenvelder Orkun Kökcü donderdagavond om 23.04 uur JSHFJFNCMKAKAHABHAJSIWOPPKXBDJJDODSLZNBBCJFKLLLAbdhsjakakala op zijn telefoon en plaatste die tekst op Twitter. Zijn volgende tweet was korter: Finallll.

Even eerder had Kökcü met Feyenoord bij Olympique Marseille een 0-0-gelijkspel uit een Franse vuurzee gesleept, genoeg om de finale van de Conference League te bereiken na de fraaie 3-2-zege van een week eerder in Rotterdam. De eindstrijd vindt plaats in Tirana op 25 mei; twintig jaar nadat Feyenoord voor het laatst in een Europese finale stond en tien maanden nadat het, eveneens diep in de Balkan, aan het toernooi begon.

Feest was er overal, donderdagavond. En vr..

