Historisch 2002 herhaalt zich voor Feyenoord-minnend Rotterdam

In een bloedstollende wedstrijd, donderdagavond in Marseille, stelde Feyenoord een finaleplek in de Conference League veilig. Het leidde tot uitzinnige taferelen in en rondom Rotterdam. Gerrit-Jan van Heemst herkent het verwachtingsvolle sentiment van twintig jaar geleden, toen Feyenoord de EUFA Cup won. De sportjournalist blikt terug en vooruit.

Rotterdam

Donderdagavond laat, pal nadat Feyenoord met een 0-0-gelijkspel bij Olympique Marseille zich had verzekerd van de finale in Tirana, ontving ik een app van een goede vriend, een Ajax-fan. ‘En? Kunnen we een nieuw boek verwachten? De Dag van Geert en Guus?’

Met Geert doelde mijn vriend op Geert Wilders, met Guus op Feyenoord-middenvelder Guus Til. Zijn alliteratie verwees naar mijn boek De Dag van Pim en Pierre, dat ik in het najaar van 2009 uitbracht, zeven jaar nadat Feyenoord de UEFA Cup had gewonnen. Pim was natuurlijk Pim Fortuyn, de markante politicus die twee dagen voor de finale tegen Borussia Dortmund (3-2 door Feyenoord gewonnen) werd vermoord door Volkert van der Graaff. Pierre was Pierre van Hooijdonk, die zijn..

