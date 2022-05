Voetbalmakelaar Raiola overleden

Monaco

In de voetbalwereld is geschokt gereageerd op het overlijden van zaakwaarnemer Mino Raiola. Zijn familie bracht het nieuws naar buiten via sociale media. Hij is 54 jaar geworden. Grote Europese voetbalclubs als Real Madrid, Paris Saint-Germain, Internazionale en AC Milan betuigden op Twitter hun medeleven. ‘Een charismatische sportmakelaar is zaterdag na een ziekte overleden. De club betuigt bij monde van zijn voorzitter zijn deelneming aan diens familie en vrienden’, reageerde de Parijse topclub PSG. Raiola, geboren in Italië maar opgegroeid in Haarlem, was een van de meest invloedrijke spelersmakelaars ter wereld.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .