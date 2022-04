Hans Lingen trainde topspelers en recreanten: ‘Ik houd gewoon ontzettend van tafeltennis’

Delft

Donderdagavond, Delft-Noord. In de kleine maar knusse kantine van DHC excuseert Lingen zich voor het feit dat de filterkoffie wellicht aan de te sterke kant is. ‘Ik heb niet zoveel verstand van koffie’, lacht de oud-international van Oranje. ‘Maar je kunt nooit overal verstand van hebben.’

Lingen is een man die de afgelopen veertig jaar veel bekendheid verwierf in de Nederlandse tafeltenniswereld. De linkshandige speler groeide op in de Rotterdamse volkswijk Spangen en maakte als jongeling deel uit van de Sparta-opleiding; voetbal dus. ‘Maar ik was erg eigenwijs en ergerde me aan teamgenoten’, zegt de man die altijd bekend heeft gestaan als onafhankelijke geest en vrijbuiter.

‘Ik vond dat mijn ploeggenoten er niks van konden. Ik..

