75 jaar Johan Cruijff: Hij was verbijsterend in het zestienmetergebied

Geweldig is het: de foto van een even krullende als kalende keeper, languit liggend, verbijsterd in het zestienmetergebied. Het is Eddy Treytel, op 15 april 1972, tijdens de wedstrijd Feyenoord-Ajax (1-5). Geen bal te zien, Cruijff bevindt zich op anderhalve meter hoogte, los van de grond, juichend.

Zowel de mythevorming rondom als de uitspraken van Cruijff zelf hebben iets religieus, of in ieder geval cryptisch.

Op 25 april 2022 zou Johan Cruijff 75 jaar geworden zijn. Donderdag 24 maart 2022 was de zesde sterfdag van Johan Cruijff. Wat te doen? Op sportief terrein is de heiligverklaring allang een feit. Trainer Pep Guardiola: ‘Cruijff is de belangrijkste persoon in de voetbalgeschiedenis.’

De neiging is om dat ook te doen bij Cruijff als mens. Zijn initialen dragen daaraan bij. De nieuwe documentaire, die zondag bij de NOS de première beleefde, heet dan ook ‘JC: een psychologisch portret van Johan Cruijff’. En het koffietafelboek Cruijff 75 is ook bedoeld als ‘eerbetoon’.

Zowel de mythevorming rondom als de uitspraken van Cruijff zelf hebben iets religieus, of in ieder geval cryptisch. Maar juist op dat speelveld is kritische zin geboden. Dat kan..

