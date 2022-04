Veteranen vinden steun bij elkaar

Den Haag

Het is alweer 28 jaar geleden dat hij werd uitgezonden naar Joegoslavië, maar nog altijd kan Ronnie Schmücker het niet aan om over gras te lopen. De geur en het gevoel aan zijn voeten brengen traumatische herinneringen naar boven uit de tijd dat hij als jonge militair mijnen onschadelijk moest maken in de Kroatische regio waar hij met zijn eenheid was gelegerd.

De Deen (48) is met zijn kale hoofd en grijze puntbaard een opvallende verschijning naast de zweefmolen in het Haagse Zuiderpark. Met zijn 170 kilo claimt hij bij voorbaat al een record te pakken te hebben tijdens de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen. Zonder twijfel is Schmücker de zwaarste deelnemer bij het kogelsto..

