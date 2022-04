PSV viert bekerwinst in Philips-stadion

Eindhoven

PSV heeft de winst van de KNVB-beker zondagavond met enkele duizenden supporters gevierd in het eigen Philips-stadion. Rond 23.30 uur betraden de spelers het veld in Eindhoven en toonden zij de beker aan de toegestroomde aanhang. PSV won voor de tiende keer in de clubhistorie de KNVB-beker, door Ajax in de finale in De Kuip in Rotterdam met 2-1 te verslaan. De ploeg van de vertrekkende trainer Roger Schmidt pakte begin dit seizoen ook al de Johan Cruijff Schaal.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .