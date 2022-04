Van Baarle glorieus winnaar

Dylan van Baarle heeft Parijs-Roubaix gewonnen, de wielerklassieker over de Noord-Franse kasseien. De Nederlander van de Britse ploeg Ineos Grenadiers was de beste aan het einde van een bijzonder spectaculaire editie. Van Baarle (29) bekroonde op de wielerbaan van Roubaix een solo van een kleine 20 kilometer, ingezet op de laatste zware kasseistrook. Op anderhalve minuut finishte de Belg Wout van Aert als tweede. Van Baarle is de eerste Nederlandse winnaar sinds Niki Terpstra, die in 2014 op de piste van Roubaix zegevierde. Van Baarle werd eerder dit jaar tweede in de Ronde van Vlaanderen.