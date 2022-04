Nederlandse records

Abdi Nageeye en Nienke Brinkman maken een ereronde na de finish tijdens de 41e editie van de marathon van Rotterdam. Abdi Nageeye won die bij de mannen in een Nederlands record. De 33-jarige winnaar van olympisch zilver kwam na 42,195 kilometer als eerste over de finish op de Coolsingel in 2.04.56. Hij dook daarmee ruim onder de 2.06.17 die hij drie jaar geleden in Rotterdam liep. Nageeye sprintte de laatste honderden meters zij aan zij met de Ethiopiër Leul Gebresilase. De Nederlander was net iets rapper. Hij is de eerste Nederlandse winnaar van de marathon van Rotterdam.