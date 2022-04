Bondscoach Louis van Gaal lijdt aan prostaatkanker

‘Die weten het niet. Zij zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo’, zei Van Gaal in het programma van Humberto Tan. Van Gaal was daar te gast om zijn film LOUIS te promoten.

Volgens Van Gaal gaat het om een agressieve vorm van prostaatkanker. Hij is al 25 keer bestraald. ‘Kijk, aan prostaatkanker ga je niet dood. Het zijn meestal de achterliggende ziektes waaraan je overlijdt.’

Tijdens de afgelopen interlandperiode had Van Gaal het coronavirus. Oranje won met 4-2 van Denemarken en speelde met 1-1 gelijk tegen Duitsland.

Van Gaal gaat eind dit jaar ondanks zijn ziekte met Oranje naar het WK voetbal in Qatar. Hij is bezig aan zijn derde termijn als bondscoach. Daarnaast werkte hij bij grote clubs als FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.