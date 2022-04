WK voetbal opent met duel tussen Nederland en Senegal

Het Nederlands elftal zal het WK voetbal in Qatar eind dit jaar aftrappen. De groepswedstrijd tegen Senegal is de openingswedstrijd van het toernooi geworden in plaats van het duel tussen thuisland Qatar en Ecuador. De wereldvoetbalbond FIFA heeft dat bekendgemaakt.

Doha

Doorgaans wordt de openingswedstrijd van een WK gespeeld door het organiserende land. De FIFA is nu met de begintijden van de wedstrijden gekomen. Daaruit blijkt dat Nederland op maandag 21 november om 11.00 uur tegen Senegal het WK opent en thuisland Qatar om 17.00 uur tegen Ecuador aftrapt. Het openingsduel wordt gespeeld in het al Thumamastadion in Doha, Qatar speelt in het al Baytstadion.

Ecuador is op vrijdag 25 november om 17.00 uur de tweede tegenstander van Oranje. Die wedstrijd wordt gespeeld in het Khalifa Internationaal Stadion. De derde groepswedstrijd van het Nederlands elftal is op dinsdag 29 november om 16.00 uur tegen Qatar in het al Baytstadion. Op de openingsdag van het WK komen verder ook Engeland en de Verenigde St..

