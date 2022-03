Forse boete voor negatieve tweet over arbiter

Newcastle

De Britse voetbalbond FA vond dat de speler de integriteit van de official in twijfel had getrokken en de arbiter persoonlijk had beledigd.

Hayden zat met een knieblessure aan de kant, maar zag wel dat zijn ploeg met 1-0 verloor van Chelsea. De late goal kwam op naam van Kai Havertz, die kort daarvoor was ontsnapt aan een rode kaart voor een elleboogstoot tegen Dan Burn van Newcastle.

‘Puike prestatie van onze jongens tegen 12 man’, plaatste Hayden na de wedstrijd op Twitter. De FA vond die opmerking niet door de beugel kunnen en diende een aanklacht in. De tuchtcommissie oordeelde dat Hayden een boete en een waarschuwing verdiende.

