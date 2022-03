Tweede kans van Marc Overmars krijgt kritisch onthaal

Veel sneller dan menig voetballiefhebber kon bevroeden, hervat Marc Overmars zijn loopbaan in het beroepsvoetbal. De man die amper twee maanden terug noodgedwongen vertrok bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag, wordt technisch directeur bij Royal Antwerp FC.

Antwerpen

De ambitieuze Belgische club wordt bestuurd door clubeigenaar Paul Gheysens, een bouwmagnaat die in zijn land het imago van een cowboy heeft. De man bracht Antwerp de afgelopen jaren met zijn miljoeneninjecties terug naar de top van het Belgische voetbal. Hoewel er bij de fans veel waardering is voor de doortastendheid van Gheysens, is zijn handelwijze aan veel kritiek onderhevig. Gheysens wil koste wat het kost succes hebben.

Het is ook daarom dat Overmars maandag in stadion De Bosuil werd gepresenteerd als een technisch directeur die met zijn netwerk en zakelijk inzicht de club richting Champions League kan helpen. Over het wangedrag van de veelvoudig Oranje-international, deed Gheysens niet te moeilijk. ‘Ik heb het er met Marc..

