Koeman weer in beeld als bondscoach van het Nederlands voetbalelftal

Koeman was van 2018 tot 2020 al trainer van de nationale ploeg en gaf het elftal een indrukwekkende opfrisbeurt. Oranje was onder de bondscoaches Guus Hiddink en Danny Blind naar een bedenkelijk peil afgegleden, maar zette met Koeman een fraaie reeks neer in de prestigieuze Nations League. Ten koste van sterke landen als Frankrijk, Duitsland en Engeland reikten Koeman en co tot de eindstrijd. Ook plaatste het team zich voor het Europees Kampioenschap van 2020.

Omdat de doorgang van laatstgenoemd evenement door corona onzeker werd, maakte Koeman gebruik van een clausule in zijn contract die hem toestond Oranje te verruilen voor Barcelona. Hoewel er formeel niets op die beslissing af te dingen viel, stoorden veel mensen zich aan K..

