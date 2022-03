Welke schaatsers staan klaar om bij de Spelen van 2026 in de sporen van Wüst te treden?

Schaatsers prolongeren hun olympische titels zelden. In Peking lukte het alleen Kjeld Nuis en Ireen Wüst. Nuis hoopt er over vier jaar in Milaan nog bij te zijn, Wüst is gestopt. Wie zijn de kampioenen van 2026?

Zes van de negen olympisch kampioenen van Peking sloten het schaatsseizoen bij de wereldbekerfinale in Thialf winnend af, maar de kans dat zij die onoverwinnelijkheid zullen behouden is klein. Schaatsen is als de aandelenbeurs: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Een blik op de olympische uitslagen van deze winter zegt genoeg. Slechts twee schaatsers wisten in Peking hun titels uit 2018 te verdedigen: Ireen Wüst en Kjeld Nuis. De overige winnaars in Peking stonden vier jaar eerder in Pyeongchang niet op de hoogste podiumtrede. Wat zegt dat over de Spelen van 2026, in Italië? Wie zouden er dan de gouddelvers kunnen zijn?

Dat er ruimte komt voor nieuwe kampioenen bij de Winterspelen in Milaan en Cortina..

