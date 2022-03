Edward van Gils wil jongeren ‘een duwtje in de goede richting geven’ door met ze te voetballen op straat

Zaandam

Al te ingewikkeld was het voor Van Gils en zijn vrienden als tiener niet om aan kleding te komen. Een grote waffel, een strakke blik, een paar commando’s en je had een tweedehands jas. ‘Ik groeide op in Koog aan de Zaan in een relatief arm gezin en mijn vader dronk te veel’, zegt Van Gils in de kantine van zijn Streetdome, een in de Zaanse achterstandswijk Poelenburg gelegen straatvoetbalhal met een betonnen vloer.

‘Toen mijn ouders gingen scheiden, werd het alleen nog maar moeilijker voor me. Omdat ik wilde overleven, ging ik grenzen over. Als ik in een tunneltje een jongen met een toffe jas zag, dwong ik hem soms gewoon om die af te geven.’

Van Gils, een man met veel tatoeages, oorbellen, een Amsterdamse tongval en drie doch..

