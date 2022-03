Hersenen Nederlandse profvoetballer onderzocht op ‘dementie door koppen’

Voor het eerst is een overleden Nederlandse voetballer (Wout Holverda) onderzocht op schade die kan zijn ontstaan door veelvuldig koppen. De nabestaanden gaven daarvoor toestemming.

Er is een groot verschil tussen amateurvoetballers die af en toe een bal koppen, of profvoetballers die er veelvuldig op trainen.

Amsterdam

Wat maakt deze zaak bijzonder?

Het is zeldzaam dat hersenwetenschappers bij oud-voetballers toestemming krijgen om na hun overlijden onderzoek te verrichten. Bij Wout Holverda gaven de nabestaanden die wel, blijkt uit een reconstructie van NRC. Bij Alzheimer of dementie krimpen de hersenen. Dat zagen de onderzoekers van Amsterdam UMC direct bij het brein van de vorig jaar overleden Holverda. Ook ontdekten de wetenschappers eiwitten die wijzen op zogeheten chronische traumatische encefalopathie, een neurologische aandoening die voorkomt bij herhaaldelijk hoofdletsel. Dit gaat gepaard met denkproblemen en stemmingsstoornissen en kan uiteindelijk overgaan in dementie.

