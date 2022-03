Jelle van Gorkom is nooit klaar met revalideren na de val die zijn bmx-carrière beëindigde

Zacht winterlicht strijkt over de tafel aan het raam in een horecagelegenheid dicht bij de Duitse grens. Hier in deze streek is Jelle van Gorkom geboren, die in januari 2018 de droom op Olympisch goud letterlijk in duigen zag en voelde vallen. Hij kijkt ons aan met bruine ogen met een vriendelijke uitstraling. Praten gaat moeilijk, maar daardoor is hij ook bedachtzaam en precies. Om zijn rechterpols draagt hij een bandje, waarvan ik alleen het woord ‘impossible’ kan lezen.

‘Ik kom uit Lichtenvoorde, uit een wijk, waar fanatiek gefietst werd’, vertelt Van Gorkom. Er werden jumps (obstakels, red) gemaakt om overheen te crossen. Al heel jong werd ik aangestoken door dit fietsvirus. Ik was twee en een half toen ik al croste zonder zijwieltjes..

