Oekraïense topsporters sluiten zich aan bij het leger: ‘Als ik heb besloten om te vechten, dan blijf ik daarbij’

Dat het de Oekraïense bevolking ernst is met het verdedigen van hun land, blijkt ook uit de bereidheid van topsporters om het geweer ter hand te nemen. Liefst zeven (ex-)beroepsatleten sloten zich aan bij het leger de afgelopen dagen. Stanislav Horuna (33) bemachtigde bij de Olympische Spelen van Tokio het brons bij het karate, tennisser Sergiy Stakhovsky zwaaide pas enkele maanden terug af.

Ook de bokssport is vertegenwoordigd: Oleksandr Usyk is regerend wereldkampioen zwaargewicht, terwijl ook lichtgewicht Vasily Lomachenko het spoor van de befaamde broers Klitsjko volgde en de wereldtitel bemachtigde. Recent nog waren biatleet Dmytro Pidruchniy en skeletonner Vladyslav Heraskevych te zien bij de Olympische Winterspelen van Peking. Yuriy Vernydub is trainer van voetbalclub FC Sheriff, de Champions League-deelnemer uit Moldavië die verraste door het grote Real Madrid te verslaan met 2-1.

Zoals haast elke militair weten de bijzondere soldaten van geen wijken en prijzen ze de eensgezindheid waarmee Rusland weerstand wordt geboden. ‘Ik twijfel er niet aan dat Oekraïne de oorlog gaat winnen’, schreef Vernydub op Instagram. ‘Het ..

