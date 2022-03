Oorlogsbeelden

‘Tadic is een winnaar, een krijger’, zeggen Ajax-fans, die hun club zagen floreren nadat Marc Overmars de Servische aanvaller tot leider in de Arena had gebombardeerd. Het is een theatrale kwal, roepen aanhangers van PSV en Feyenoord.

Voorafgaand aan de met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk claimde superprof Tadic alle aandacht. Hij weigerde met geel-blauwe aanvoerdersband te spelen, als enige captain in de eredivisie. Rusland steunde Servië toen het lang geleden in oorlog was en Tadic wilde dat niet vergeten. Afgelopen donderdag droeg hij tegen AZ al de geel-blauwe band en dat was genoeg.

Ajax won in extremis van het bescheiden RKC Waalwijk. De Brabander Wouters beging een domme overtreding op Antony, waarna Tadic zijn strafs..

