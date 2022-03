Een torenhoog salaris voor Verstappen. Is zijn gage nog verantwoord?

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft zijn contract met Red Bull verlengd en gaat 45 miljoen euro per jaar verdienen. Hij profiteert van de wereldwijde uitstraling die de sport heeft gekregen, maar is zijn gage nog verantwoord?

Mooi waren de bescheiden teksten van Petra de Bruin, een in Nieuwkoop opgegroeide wielrenster die in 1979 in Valkenburg wereldkampioen bij de vrouwen werd. Enkele maanden na haar succes vertelde ze wat ze met haar prijzengeld had gedaan. ‘Het was precies genoeg om een magnetron te kunnen kopen.’

Ook zeven jaar later had de gekte in de Nederlandse sportwereld nog altijd niet toegeslagen. Frank Rijkaard, anno 1986 Ajacied, onderhandelde met het ambitieuze PSV over een transfer en werd een onvervalste stereotoren als extraatje in het vooruitzicht gesteld, wanneer hij een contract zou tekenen. Bovengenoemde gevallen contrasteren hevig met de beloning van Max Verstappen. Hij verzilvert zijn enorme populariteit na het winnen van de wereldtitel ..

