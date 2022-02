Mijlpaal voor Amerikaans vrouwenvoetbal in strijd om gelijke rechten

Zes jaar lang strijdt het Amerikaanse vrouwenvoetbalelftal al voor gelijke rechten. Deze week is een schikking getroffen in de rechtszaak. De Amerikaanse voetbalbond belooft het salaris voor mannen- en vrouwenteams gelijk te trekken en het vrouwenelftal mag 24 miljoen dollar verdelen onder (oud-)teamgenoten om de loonkloof met terugwerkende kracht te compenseren.

Amsterdam

De vrouwen van het Amerikaanse voetbalelftal, heersend wereldkampioen, zetten zich al jarenlang in voor gelijke rechten. Zo strijden ze voor gelijk salaris en dezelfde arbeidsomstandigheden als hun mannelijke collega’s. In 2016 dienden vijf sterspelers van de ploeg een klacht in bij de Equal Employment Opportunity Commission wegens loondiscriminatie. Drie jaar later klaagde het team de Amerikaanse voetbalbond aan. Sindsdien kloppen vrouwelijke sporters van over de hele wereld bij het team aan om advies te vragen in hun strijd tegen de loonkloof.

De overwinning van de Amerikaanse atleten in de rechtszaak komt als een verrassing. Eind 2020 wees de Amerikaanse voetbalbond de schadevergoedingseis van het vrouwenvoetbalteam nog af. De..

