Waarom Kievs burgemeester en topbokslegende Vitali Klitsjko bang is

Op het moment dat de sportliefhebber vanmorgen de analyse van Benfica-Ajax bestudeerde, dreunde plots het nieuws door dat het Rusland van Vladimir Putin opstoomt in Oekraïne. Ook voormalig topbokslegende en nu burgemeester van Kiev Vitali Klitsjko is bang.

Het was Putin zelf die in het najaar van 2010 een vurig pleidooi hield dat moest leiden tot het mogen organiseren van het wereldkampioenschap voetbal van 2018. Zijn woorden hadden succes: een kleine vier jaar geleden verzorgde Rusland de organisatie en zag Putin de sterke Fransen in de finale afrekenen met Kroatië (4-2).

Voorafgaand aan het toernooi sprak de regeringsleider de hoop uit dat Rusland er alles aan zou doen om van het WK een echt sportevenement te maken. Zijn daaropvolgende woorden zijn nu mijlenver weg. ‘Het belangrijkste is om de grote en vriendelijke voetbalfamilie nog dichter bij elkaar te brengen’, sprak de man die zelf een verdienstelijk judoka was.

Als geen ander begreep hij dat sport een buitengewoon geschik..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .