Ajax treft regeling met familie Nouri

Ajax en de familie van voetballer Abdelhak Nouri hebben een schikking getroffen van 7.850.000 euro. Dat heeft de club uit Amsterdam laten weten. De procedure die de familie bij de arbitragecommissie van de KNVB had aangespannen, is derhalve beëindigd.

Amsterdam

In juli 2017 werd Nouri tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De middenvelder liep daarbij ernstige en blijvende hersenschade op. Ajax gaf later toe dat de medische zorg in de eerste fase op het veld niet afdoende was. De club erkende daarmee ook aansprakelijkheid als werkgever voor de gevolgen daarvan.

De schikking betreft onder meer het verlies van de mogelijkheid om te werken en smartengeld. Ajax blijft daarnaast de kosten betalen van de verpleging en verzorging van Nouri. Dat doet de club al sinds de zomer van 2017. ‘Het is goed dat er overeenstemming is bereikt, waardoor we dit af kunnen sluiten’, zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax in een verklaring. ‘We realiseren ons all..

