TeamNL haalt drie medailles minder dan in Pyeongchang

Peking

TeamNL kwam in Peking uit op zeventien keer eremetaal: acht gouden plakken, vijf zilveren en vier bronzen. Vier jaar eerder won Nederland ook acht keer goud. Toen waren er meer zilveren (zes) en bronzen medailles (zes) te vieren, wat het totaal op twintig bracht. Bij de meest succesvolle Winterspelen ooit, in Sotsji 2014, behaalde de Oranje-formatie 24 plakken (acht gouden, zeven zilveren en negen bronzen). In Vancouver (2010) won TeamNL maar acht medailles: vier gouden, één zilveren en drie bronzen.

De lagere score nu komt op rekening van de langebaanschaatsers. In Pyeongchang behaalden zij zestien medailles, nu zijn het er twaalf. De shorttrackers kwamen, net als in 2018, op vier plakken uit. Kimberley Bos zorgde dit keer me..

