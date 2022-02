Na het zilver is er nu goud voor Krol

Die achtste titel moet vandaag dan komen bij de massastart, waar Irene Schouten bij de vrouwen kanshebster is. Marijke Groenewoud is de andere deelneemster, terwijl bij de mannen Sven Kramer en Jorrit Bergsma meedoen.

Voor debutant Krol was het zijn tweede medaille op de Spelen. Op de 1500 meter moest hij genoegen nemen met zilver achter Kjeld Nuis. De 29-jarige Deventenaar kwam in de National Speed Skating Oval tot een tijd van 1.07,92. Landgenoot Kai Verbij kwam niet in de buurt van deze tijd. Door een ongelukkige wissel in de laatste ronde moest hij zichzelf inhouden en zijn opponent Laurent Dubreuil voorrang verlenen. De Canadees won daardoor de zilveren medaille.