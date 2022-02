Lindsay van Zundert: voor het eerst sinds 1976 weer een Nederlandse kunstschaatser op de spelen

Jawel, wr een foto van de Olympische Winterspelen in Peking. Vorige week stond op deze plek Ireen Wst haar gouden medaille te kussen, en nu is hier Lindsay van Zundert in de finale van het kunstschaatsen, tijdens haar vrije kr.

Maar ja, die Winterspelen leveren ook zo’n visueel spektakel op. Ben je geen sportliefhebber, dan kun je altijd nog je hart ophalen aan de mooie plaatjes. Of aan de verhalen achter de sportieve prestaties. Een sporter heeft een droom, traint zich vervolgens jarenlang een slag in de rondte en komt dan met een of meerdere medailles naar huis. Of niet, maar dat kan net zo goed een mooi verhaal opleveren.

En bovendien, volgende week is het feest in Peking weer voorbij. En een feest was het. Viel in de aanloop en in de eerste dagen het C-woord nog een paar keer, daarna ging het bijna alleen nog maar over sport: over schaatsen, skiën, schansspringen, langlaufen, ijshockey ... En wat hebben we genoten, niet alleen van Ireen Wüst, maar ook van Kjeld Nuis, Irene Schouten, Suzanne Schulting en Kimberley Bos, en dan hebben we nog niet eens alle Nederlandse medaillewinnaars gehad, laat staan de medaillewinnaars uit andere landen.

Morgen is de afsluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen 2022. Dan is het allemaal weer voorbij. Dus toch maar een foto van de spelen op deze plek. En volgende week staat hier dan waarschijnlijk weer een beeld in de categorie politiek of geweld. ◀