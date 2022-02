Nieuwe sport groeit onstuimig: Het is geen tennis en het is geen squash, het is padel

Een nieuwe sport verovert Nederland. Zo’n 75.000 ‘padellers’ zijn er al en het worden er naar verwachting snel meer. Miljoenen euro’s gaan er dan ook in om. ‘We krijgen zelfs aanvragen een padelbaan aan te leggen op het dakterras van een bedrijfspand.’ Is deze kruising van tennis en squash een hype of een blijvertje?

Paaaaang, beeeeng. Bij padel (spreek uit: padèl) klinkt het slaan van de bal als een harde technobeat, niet als de serene ‘pok’ in het tennisspel. Geen wonder, want de padelbal mag ook de glazen wand of het hekwerk van de kooi raken nadat hij over het net is gespeeld. Padel is een kruising tussen tennis (net) en squash (muren). ‘Het is the best of both worlds‘, zegt oud-tennisprof John van Lottum, met zijn marketingbureau Deux Agency medeoprichter van Plaza Padel.

Op de indoorbanen van Plaza Padel in Heiloo ontdekken de spelers Indy en Peppe Klamer en hun vrienden een nieuwe sport. Op een padelbaan van twintig bij tien meter is de service verplicht onderhands, is het altijd twee tegen twee en is het racketblad dikker dan dat bij tennis. D..

