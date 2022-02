Van Zundert 18e, omstreden Valieva faalt

De Nederlandse Lindsay van Zundert (17) is bij haar debuut op de Olympische Spelen 18e geworden in de vrije kür (116,57 punten). De Russische Anna Sjtsjerbakova veroverde goud, met 255,95 punten. De van dopinggebruik beschuldigde Russische deelneemster Kamila Valieva, die na de korte kür nog aan de leiding ging, faalde tijdens haar uitvoering en werd vierde. Valieva testte in december positief op verboden middelen in Rusland. Dat kwam pas vorige week naar buiten. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) had de medailleceremonie afgelast als Valieva op het podium zou eindigen. Van Zundert was trots op haar prestatie. ‘Ik heb een mooi persoonlijk record neergezet.’