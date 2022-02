Derde en vierde

Zo goed als ze individueel zijn, zo matig reden de Nederlandse schaatsers op de Winterspelen de ploegenachtervolging. Het creren van eenheid blijkt lastig in het schaatsen. Nederland wist op dit onderdeel, dat wordt verreden sinds de Olympische Spelen van Turijn in 2006, slechts n keer goud te halen bij de mannen en vrouwen. Beide teams veroverden de olympische titel bij de Spelen van Sotsji in 2014. In Peking versloegen Ireen Wst, Marijke Groenewoud en Irene Schouten de Russinnen in de strijd om de derde plek met ruim verschil. Het Nederlands team had eerder de halve finale, toen nog met Antoinette de Jong op de plek van Marijke Groenewoud, verloren van Canada dat goed in formatie schaatste en uiteindelijk ook goud won, voor Japan. Bij de mannen waren Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest in de strijd om brons bij lange na niet opgewassen tegen de schaatsers uit de Verenigde Staten. Het goud ging naar de Noren, de Russen wonnen zilver.