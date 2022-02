Puur sportplezier

Kimberley Bos won het brons met skeleton, Suzanne Schulting won de 1000 meter shorttrack. De aflossingsploeg van de damesshorttrackers schreef zelfs sporthistorie met het goud op de 3000 meter relay. Top. Zo vaak gebeurt het niet dat de geschiedenis wordt geëvenaard of overtroffen. Maar ook alpineskiër Maarten Meiners zorgde voor een mijlpaal. Hij was pas de derde Nederlandse skiër die deelnam aan de Olympische Spelen. Zijn voorgangers, de broers Dick en Peter Pappenheim, deden het in 1952. Hun 52e en 70e plaats op de reuzeslalom spraken niet aan.

Nee, dan Meiners. Hij finishte als achttiende bij de reuzenslalom en baalde dat hij soms te veel risico had genomen. Tegelijkertijd, lachte Meiners, kon hij juist tevreden zijn met zijn aanvalle..