Wat kan Nederland in ploegenachtervolging?

Er wordt veel over de ploegenachtervolging gesproken. Wat kunnen de Nederlanders in de halve finale? ‘Ik zie het zeker niet als een kansloze missie.’

Patrick Roest, Marcel Bosker en Sven Kramer in actie op de ploegenachtervolging mannen in Peking.

Peking

Heel veel trek om lang in te gaan op de teleurstellende race van de Nederlandse achtervolgingsploeg bij de dames had Ireen Wüst zaterdag niet in The Ice Ribbon in Peking. ‘Ach, weet ik veel’, schamperde de winnares op de vijftienhonderd meter, nadat ze eerder een omslachtige poging had ondernomen om het gebroddel te verklaren. ‘Als alles goed gaat, dan is één en één vijf. Maar nu was het dus twee.’

Irene Schouten, Antoinette de Jong en dus ook Wüst profileerden zich op de individuele afstanden nadrukkelijk in Peking. Het bleek geen garantie voor een spetterende race als trio, al was de derde tijd (2.57,26) in de kwartfinale voldoende voor plaatsing voor de kruisfinale. Maar de formatie van bondscoach Jan Coopmans maakte allesbehalve..

