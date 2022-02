Jackson schrijft geschiedenis als eerste Afro-Amerikaanse met schaatsgoud

Peking

In de Verenigde Staten, waar het langebaanschaatsen een marginale sport is, wordt de overwinning van Jackson prominent gebracht. Het is de eerste gouden medaille op de lange baan sinds de 1000-metertitel van Shani Davis in 2010. En Jackson is de eerste Afro-Amerikaanse winnares van schaatsgoud.

Ze is er blij mee dat haar huidskleur de krantenkoppen haalt, zei Jackson eerder deze winter. Het is nodig, want de wintersporten zijn een wit bolwerk. Ze herhaalde het na haar gouden race. ‘Hopelijk heeft dit het effect dat meer minderheden wintersporten gaan beoefenen.’

Zelf was Jackson ook lang geen wintersporter. Ze deed aan inlineskaten, zoals wel meer kinderen in de buurt van Ocala, een stadje in Florida. Ze keek er als kind op tegen Joe..

