Opluchting in Peking

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft net als vier jaar geleden de olympische titel op de 1000 meter gewonnen. De 24-jarige Nederlandse nam in de finale in het Capital Indoor Stadium al vroeg de kop en stond die niet meer af. De Friese shorttrackster ging naar China als favoriete op meerdere afstanden. ‘Het is een enorme opluchting’, bekende Schulting.