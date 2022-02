IJslobby. Een klein extra voordeeltje, waarom zou je dat niet pakken?

Nils van der Poel is boos. De Zweedse langeafstandskampioen heeft gehoord dat de Nederlandse bewegingswetenschapper Sander van Ginkel de Canadese ijsmeester Mark Messer adviseert over de toestand van het ijs in Peking. Dit om de ijsconditie zo gunstig mogelijk voor de Nederlanders te maken. Van Ginkel is lid van TeamNL en maakt zich in de ogen van Van der Poel schuldig aan ‘corruptie, bedrog en gruweldaden’. Het zijn grote woorden. Heeft Van der Poel gelijk?

Vals spel is van alle tijden. Het wielrennen heeft de doping, tenniscoach Brad Gilbert schreef een boek dat Winning Ugly heette. Voormalig topspeler André Agassi kwam pas volledig tot wasdom nadat Gilbert hem had geleerd ook op een lelijke manier te winnen. Voetballer Mark va..