Tot het ochtendgloren op de dansvloer: Van der Poel doet alles anders en is in vorm

Schaatsfenomeen Nils van der Poel (24) is in vorm. De Zweedse sportman traint als een maniak, won de vijf kilometer in Peking en laat de concurrentie in verbijstering achter.

Peking

Het was in het najaar van 2002 dat de Amerikaanse schaatser Shani Davis voor de camera van de NOS openhartig kond deed van zijn geheim. De man die zojuist de Nederlandse concurrenten had verpletterd met een fenomenale 5000 meter, vertelde geregeld nog in de nachtelijke uren door de straten van Chicago te dribbelen om zijn conditie te versterken. Volkskrant-verslaggever Bert Wagendorp speelde in zijn column ‘Sociëteit de sport’ voortreffelijk de ultieme verontwaardiging: ‘stel een avondklok in!’, schreef de auteur van de bestseller Ventoux. ‘Shani maakt onze complete trainingsbibliotheek waardeloos.’

Anno 2022 heeft Zweden zijn eigen Shani Davis. Nils van der Poel is de naam, een man met een Nederlandse grootvader, een tenger postuur..

