Nils van der Poel haalt uit naar Nederlandse lobby voor ijsvloer

De olympisch kampioen op de 5000 meter betitelt de lobby om de Canadees, die verantwoordelijk is voor de ijsvloer in de National Speed Skating Oval bij de Olympische Spelen, te beïnvloeden ‘corruptie’. ‘Dit is een gruweldaad.’

Bewegingswetenschapper Sander van Ginkel, die deel uitmaakt van TeamNL meet dagelijks de ijstemperatuur in de ‘Ice Ribbon’ en stapt met die gegevens naar de Canadese ijsmeester. Hij zegt in een artikel op schaatsen.nl dat er een dagelijkse lobby plaatsvindt voor het beste ijs. ‘Ik probeer zo gunstig mogelijk voorwaarden te scheppen voor onze rijders’, vertelde hij.

Van der Poel werd tijdens een persconferentie geconfronteerd met het artikel en zei het al te hebben gelezen. ‘Eerst wil ik zeggen dat ik het grootste respect voor de Nederlandse schaatsers heb. Zonder hen had ik hier niet gezeten. Ik heb ook respect voor het team van ijsmeesters. Maar we moeten het over de eerlijkheid van onze sport hebben. Dit is echt geen eerlijk spel. Dit is corruptie, dit is het proberen om het speelveld in je voordeel te veranderen op een onethische en moreel onjuiste manier.’