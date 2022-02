Dekker verbaast met vierde plek zichzelf

Zhangjiakou

Michelle Dekker steeg dinsdag bij de Olympische Spelen met een vierde plaats op de parallelreuzenslalom boven zichzelf uit. De 25-jarige Nederlandse snowboardster had niet verwacht om de medailles te kunnen meestrijden in het Genting Snow Park in Zhangjiakou. ‘Ik heb mezelf zeker verrast’, vertelde ze. De Tsjechische titelverdedigster Ester Ledecka bleef haar in de halve eindstrijd voor en in de strijd om het brons verloor Dekker van de Sloveense Gloria Kotnik. ‘In de kleine finale nam ik gewoon veel risico aan het einde. Helaas viel het niet mijn kant op’, aldus de Zoetermeerse. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .