Wüst prolongeert op vijfde Spelen olympische titel op 1500 meter

Ireen Wüst heeft bij haar vijfde Olympische Spelen haar titel op de 1500 meter geprolongeerd. De 35-jarige Brabantse bleef met een toptijd van 1.53,28 de Japanse favoriete Miho Takagi (1.53,72) voor. Het brons ging naar Antoinette de Jong in 1.54,82.

Het is de zesde olympische gouden medaille voor Wüst. In totaal is het haar twaalfde medaille op de Spelen. Wüst was al de meest succesvolle olympiër van Nederland.

