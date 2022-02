Schouten bezorgt Nederland eerste schaatsgoud

Irene Schouten heeft Nederland het eerste goud bezorgd op de Olympische Spelen in China. De 29-jarige schaatsster maakte in de National Speed Skating Oval in Peking haar favorietenstatus op de 3000 meter waar door in de slotrit met een nieuw olympisch record van 3.56,93 onder de tot dan toe snelste tijd van de Canadese Isabelle Weidemann te duiken.